Путин заявил о необходимости нарастить производственные мощности предприятий ОПК

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости нарастить производственные мощности ряда предприятий ОПК.

«Нужно нарастить производственные мощности ряда предприятий ОПК и, где нужно, модернизировать их», — цитирует РИА Новости Путина.

По его словам, многое для достижения этой цели уже сделано.

В конце августа заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев провёл совещание по вопросам оборонно-промышленного комплекса в ходе рабочей поездки в Пермский край.

По словам Медведева, ему были показаны образцы техники и специальной продукции предприятий, входящих в ПАО «Мотовилихинские заводы», а также работа Пермского порохового завода.