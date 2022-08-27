Медведев провёл совещание по вопросам ОПК во время поездки в Пермский край

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев провёл совещание по вопросам оборонно-промышленного комплекса в ходе рабочей поездки в Пермский край.

«Состоялось совещание по вопросам развития оборонно-промышленного комплекса и выполнения гособоронзаказа с участием вице-премьера — министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, полпреда президента России в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова, руководителей оборонных предприятий», — написал он на своей странице во «ВКонтакте».

По словам Медведева, ему были показаны образцы техники и специальной продукции предприятий, входящих в ПАО «Мотовилихинские заводы», а также работа Пермского порохового завода.

Ранее Министерство обороны России опубликовало кадры боевой работы тяжёлой огнемётной системы ТОС-1А «Солнцепёк» ЦВО в ходе спецоперации: ударные экипажи войск радиационной, химической и биологической защиты обрушивают шквал термобарических реактивных снарядов на врага.