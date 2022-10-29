В Минобороны прошёл приём в честь спортсменов — победителей III Всемирных курсантских игр
- РИА Новости
Чествование состялось в Доме приёмов Минобороны России.
«Проводимые под эгидой Международного совета военного спорта состязания в полной мере соответствовали лозунгу этой организации — «Дружба через спорт». Они были наполнены духом взаимопонимания и единения будущей военной элиты разных стран», — сказал Панков.
Он отметил, что сборная вооружённых сил установила рекорд по количеству завоёванных медалей в истории проведения курсантских игр.
11 августа стало известно, что сборная ВС России одержала победу в Международных курсантских играх, завоевав 145 медалей.