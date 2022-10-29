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В Минобороны прошёл приём в честь спортсменов — победителей III Всемирных курсантских игр

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Статс-секретарь, заместитель министра обороны Российской Федерации Николай Панков принял участие в приёме в честь сборной команды вооружённых сил, ставшей победительницей III Всемирных курсантских игр.
В Минобороны прошёл приём в честь спортсменов — победителей III Всемирных курсантских игр
  • РИА Новости

Чествование состялось в Доме приёмов Минобороны России.

«Проводимые под эгидой Международного совета военного спорта состязания в полной мере соответствовали лозунгу этой организации — «Дружба через спорт». Они были наполнены духом взаимопонимания и единения будущей военной элиты разных стран», — сказал Панков.

Он отметил, что сборная вооружённых сил установила рекорд по количеству завоёванных медалей в истории проведения курсантских игр.

11 августа стало известно, что сборная ВС России одержала победу в Международных курсантских играх, завоевав 145 медалей.

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