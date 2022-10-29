В Минобороны России рассказали о выпуске военных лётчиков из училищ

В России состоялся выпуск военных лётчиков из вузов Воздушно-космических сил, сообщает российское Минобороны.

«В авиационных вузах Воздушно-космических сил РФ состоялся выпуск молодых офицеров, прошедших обучение по лётным специальностям», — приводит ТАСС сообщение.

Министр обороны России Сергей Шойгу отметил, что выпуск молодых офицеров проходит в непростое для страны время, «когда поднявший голову нацизм в очередной раз испытывает на прочность единство нашей многонациональной Родины».

Уточняется, что, в частности, из Краснодарского высшего военного авиационного училища лётчиков им. Серова было выпущено более 400 лётчиков оперативно-тактической, дальней, военно-транспортной и морской авиации.

Ранее в Военно-медицинской академии имени Кирова состоялся первый выпуск военнослужащих, получивших ранения в ходе выполнения задач в рамках СВО и окончивших курс дополнительного профобразования.