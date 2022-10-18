В Военно-медицинской академии имени Кирова состоялся первый выпуск участников СВО
- РИА Новости
- © Игорь Руссак
«Полученные новые специальности позволят военнослужащим, получившим ранения, продолжить службу на новых воинских должностях в организациях Минобороны», — отмечается в сообщении.
Начальник Управления военного образования Игорь Муравлянников передал выпускникам слова благодарности от министра обороны России Сергея Шойгу за мужество, отвагу и храбрость, проявленные при выполнении воинского долга.
Военнослужащие получили жилищные документы, сертификаты об окончании курса дополнительного профобразования, воинские звания, удостоверения ветерана боевых действий и государственные награды.