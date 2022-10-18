В Военно-медицинской академии имени Кирова состоялся первый выпуск участников СВО

В Военно-медицинской академии имени Кирова состоялся первый выпуск военнослужащих, получивших ранения в ходе выполнения задач в рамках СВО и окончивших курс дополнительного профобразования.

РИА Новости

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