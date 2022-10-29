В Херсоне сообщили о возможных перебоях с выплатами из-за обстрелов ВСУ
- РИА Новости
По её словам, сложная ситуация в данном вопросе в первую очередь в Херсоне.
Она уточнила, что проблема связана с физической возможностью предоставления выплат.
«Так, в ГУП «Почта Херсон» на правобережье остался работать минимум сотрудников, а подвоз денег усложнён постоянными обстрелами ВСУ», — объяснила Губарева агентству РИА Новости.
По её словам, именно поэтому мирное население просят временно покинуть правобережную часть региона.
Ранее Губарева заявила, что Херсон и подступы к городу укрепляют на случай прорыва украинских войск.