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В Херсоне сообщили о возможных перебоях с выплатами из-за обстрелов ВСУ

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Заместитель главы администрации Херсонской области Екатерина Губарева заявила, что в правобережной части региона могут возникнуть перебои с выплатами пенсий, пособий и зарплат из-за обстрелов украинских боевиков.
В Херсоне сообщили о возможных перебоях с выплатами из-за обстрелов ВСУ
  • РИА Новости

По её словам, сложная ситуация в данном вопросе в первую очередь в Херсоне.

Она уточнила, что проблема связана с физической возможностью предоставления выплат.

«Так, в ГУП «Почта Херсон» на правобережье остался работать минимум сотрудников, а подвоз денег усложнён постоянными обстрелами ВСУ», — объяснила Губарева агентству РИА Новости.

По её словам, именно поэтому мирное население просят временно покинуть правобережную часть региона.

Ранее Губарева заявила, что Херсон и подступы к городу укрепляют на случай прорыва украинских войск.

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