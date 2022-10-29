В МВД России рассказали об использовании водительских прав образца ДНР и ЛНР

Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что на российской территории можно использовать водительские права образца ДНР, ЛНР и Украины.

Об этом она рассказала ТАСС, отвечая на вопрос, смогут ли жители новых регионов России пользоваться водительскими правами, выданными им ранее уполномоченными органами.

По её словам, данная возможность прописана в п. 12 ст. 25 Федерального закона от 10.12.1995 №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения».

«Лица, постоянно или временно проживающие либо временно пребывающие на территории России, допускаются к управлению транспортными средствами на основании российских национальных водительских удостоверений, а при отсутствии таковых — на основании национальных или международных водительских удостоверений», — сказала она.

Ранее член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова рассказала, кому следует быстрее сменить права.