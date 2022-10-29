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В Нижнем Новгороде произошёл пожар на электроподстанции

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Электроподстанция загорелась в Сормовском районе Нижнего Новгорода, на месте работают пожарные.
В Нижнем Новгороде произошёл пожар на электроподстанции
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.

Уточняется, что данные о возгорании на улице Волжской, 11а поступили в субботу в 06:29.

«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения происходило горение трансформатора с переходом огня на рядом стоящее административное здание. В трансформаторной подстанции происходило выгорание масла», — говорится в сообщении.

По данным МЧС, к настоящему моменту пожар уже ликвидирован. Площадь возгорания составила 75 кв. м: административное здание 50 кв. м, трансформатор — 25 кв. м. Погибших и пострадавших нет.

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