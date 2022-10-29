В Мелитополе обнаружили схрон с оружием
- РИА Новости
Как заявил РИА Новости представитель силового ведомства, схрон удалось найти благодаря своевременным обращениям горожан в правоохранительные органы.
«По адресу, где проживал бывший участник АТО (украинский боевик), был обнаружен металлический сейф, где находилось оружие и боеприпасы», — сказал он.
Уточняется, что оружие было спрятано в заброшенном доме.
В правоохранительных органах области не исключили, что боевик мог предпринять попытку вернуться в Мелитополь и воспользоваться оружием для совершения диверсионных действий.
Ранее около здания телецентра в Мелитополе обнаружили схрон с оружием.