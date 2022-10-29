Сотрудники силовых ведомств обнаружили схрон с оружием в одном из домов в Мелитополе.

Как заявил РИА Новости представитель силового ведомства, схрон удалось найти благодаря своевременным обращениям горожан в правоохранительные органы.

«По адресу, где проживал бывший участник АТО (украинский боевик), был обнаружен металлический сейф, где находилось оружие и боеприпасы», — сказал он.

Уточняется, что оружие было спрятано в заброшенном доме.

В правоохранительных органах области не исключили, что боевик мог предпринять попытку вернуться в Мелитополь и воспользоваться оружием для совершения диверсионных действий.

Ранее около здания телецентра в Мелитополе обнаружили схрон с оружием.