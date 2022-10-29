Минцифры: россияне из новых регионов смогут указать адрес регистрации на «Госуслугах»
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.
Отмечается, что данные об адресах поступают на единый портал госуслуг из федеральной информационной адресной системы (ФИАС).
В Минцифры добавили, что «при наличии сведений об адресах в ФИАС» граждане России, проживающие на территории ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей, смогут указать свой адрес регистрации в личных кабинетах на «Госуслугах».
Ранее в пресс-службе Минцифры России заявили, что вход на «Госуслуги» через биометрию станет доступен в феврале 2023 года.