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Минцифры: россияне из новых регионов смогут указать адрес регистрации на «Госуслугах» 

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Минцифры сообщило, что россияне, проживающие в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, смогут указать адрес регистрации в личных кабинетах на «Госуслугах» при его наличии в федеральной информационной адресной системе.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства. 

Отмечается, что данные об адресах поступают на единый портал госуслуг из федеральной информационной адресной системы (ФИАС).

В Минцифры добавили, что «при наличии сведений об адресах в ФИАС» граждане России, проживающие на территории ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей, смогут указать свой адрес регистрации в личных кабинетах на «Госуслугах».

Ранее в пресс-службе Минцифры России заявили, что вход на «Госуслуги» через биометрию станет доступен в феврале 2023 года.

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