Психолог Хорс посоветовал отдыхать на природе
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«Если действительно хочется отдохнуть, стоит сделать выбор в пользу природы, прогулок, общения с друзьями и исключить алкоголь. Только тогда организм отдохнёт», — заявил он в беседе с «Радио 1».
По его словам, можно поехать погулять в другой район или в соседний город.
«Однодневная поездка прекрасно освежит психику, потому что она любит всё новое, а мозг человека отдыхает, когда видит что-то новое», — пояснил Хорс.
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