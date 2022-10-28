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Мастер спорта Тарасова назвала танцы одним из лучших средств борьбы со стрессом

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Мастер спорта по спортивным бальным танцам, тренер школы Ideal Dance Ольга Тарасова назвала танцы одним из лучших средств борьбы со стрессом.
Мастер спорта Тарасова назвала танцы одним из лучших средств борьбы со стрессом
  • Gettyimages.ru
  • © urbazon

«Я как тренер впервые за все годы работы фиксирую такое количество новых взрослых учеников, которые приходят заниматься танцами именно с целью выплеснуть негативную энергию и отвлечься от проблем», — заявила она в беседе с «Российской газетой».

По её словам, любая физическая тренировка, занятие продолжительностью не менее часа способствует снижению стресса.

«Так что танцы, бег, даже быстрая ходьба — всё это отличные способы повышения уровня спокойствия», — сказала Тарасова.

Ранее фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский в беседе с «Радио 1» дал советы по сохранению здоровья при сидячей работе.

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