Мастер спорта Тарасова назвала танцы одним из лучших средств борьбы со стрессом
- Gettyimages.ru
- © urbazon
«Я как тренер впервые за все годы работы фиксирую такое количество новых взрослых учеников, которые приходят заниматься танцами именно с целью выплеснуть негативную энергию и отвлечься от проблем», — заявила она в беседе с «Российской газетой».
По её словам, любая физическая тренировка, занятие продолжительностью не менее часа способствует снижению стресса.
«Так что танцы, бег, даже быстрая ходьба — всё это отличные способы повышения уровня спокойствия», — сказала Тарасова.
Ранее фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский в беседе с «Радио 1» дал советы по сохранению здоровья при сидячей работе.