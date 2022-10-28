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ЦБ России прогнозирует, что частичная мобилизация сдержит инфляцию в ближайшие месяцы

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Банк России прогнозирует, что частичная мобилизация в ближайшие месяцы поспособствует сдерживанию потребительского спроса и инфляции.
ЦБ России прогнозирует, что частичная мобилизация сдержит инфляцию в ближайшие месяцы
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

В сообщении на сайте ЦБ говорится, что в ближайшие месяцы частичная мобилизация «может иметь преимущественно дезинфляционное влияние», при этом в последующем ожидается, что «её эффекты будут проинфляционными».

«По оценкам Банка России, частичная мобилизация будет сдерживающим фактором для динамики потребительского спроса и инфляции на горизонте ближайших месяцев», — отметили в ЦБ.

Ранее глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила о стабильной ситуации в банковском секторе страны.

По её словам, система находится в структурном профиците и банки умеют управлять ликвидностью — если нужно, повышают ставки по вкладам.

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