Филолог Каленчук прокомментировала идею запрета использования иностранных слов при российских аналогах
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«Язык живой, он не останавливается в своём развитии. И он обладает способностью к самоочищению — те слова, которые нам объективно не нужны, просто немножко в нём поварятся и уйдут», — заявила она в беседе с «Парламентской газетой».
По её словам, процесс заимствований не нов — например, много слов и терминов из голландского, немецкого, английского и французского языков появились в эпоху Петра I.
Ранее сообщалось, что в Госдуму внесли законопроект о контроле за соблюдением норм русского литературного языка для его защиты от чрезмерного употребления иностранных слов.