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Филолог Каленчук прокомментировала идею запрета использования иностранных слов при российских аналогах

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Доктор филологических наук, профессор, старший научный сотрудник Института русского языка РАН Мария Каленчук прокомментировала идею запрета использования иностранных слов при российских аналогах.
Филолог Каленчук прокомментировала идею запрета использования иностранных слов при российских аналогах
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«Язык живой, он не останавливается в своём развитии. И он обладает способностью к самоочищению — те слова, которые нам объективно не нужны, просто немножко в нём поварятся и уйдут», — заявила она в беседе с «Парламентской газетой».

По её словам, процесс заимствований не нов — например, много слов и терминов из голландского, немецкого, английского и французского языков появились в эпоху Петра I.

Ранее сообщалось, что в Госдуму внесли законопроект о контроле за соблюдением норм русского литературного языка для его защиты от чрезмерного употребления иностранных слов.

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