В Оренбургской области выявили 33 случая коронавируса за сутки

В Оренбургской области выявили 33 случая коронавируса за последние сутки.

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на оперативный штаб.

Общее число заболевших в регионе достигло 239 608. Выздоровели 234 653 жителя, в том числе 71 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Тверской области зарегистрировали 24 случая COVID-19 за сутки, передаёт tverigrad.ru.

С начала пандемии в регионе заболели 178 409 человек, вылечились 174 710.

Ранее врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории кандидат медицинских наук Андрей Поздняков рассказал о последствиях постковидного синдрома.