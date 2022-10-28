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В Оренбургской области выявили 33 случая коронавируса за сутки

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В Оренбургской области выявили 33 случая коронавируса за последние сутки.

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на оперативный штаб.

Общее число заболевших в регионе достигло 239 608. Выздоровели 234 653 жителя, в том числе 71 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Тверской области зарегистрировали 24 случая COVID-19 за сутки, передаёт tverigrad.ru.

С начала пандемии в регионе заболели 178 409 человек, вылечились 174 710.

Ранее врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории кандидат медицинских наук Андрей Поздняков рассказал о последствиях постковидного синдрома.

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