В Севастополе зафиксировали 57 случаев COVID-19 за сутки

В Севастополе зафиксировали 57 случаев COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает ИА SevastopolMedia.

С начала пандемии в городе заболели 95 776 человек.

Прививку от коронавируса сделали 355 816 севастопольцев, оба компонента вакцины получили 322 697.

Тем временем, в Самарской области в рамках нацпроекта «Здравоохранение» все действующие 475 фельдшерско-акушерских пунктов подключены к интернету, передаёт volga.news. Таким образом, медперсонал получил доступ к ЕМИАС.

Ранее врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории кандидат медицинских наук Андрей Поздняков рассказал о последствиях постковидного синдрома.