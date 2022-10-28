В Татарстане зарегистрировали 142 случая COVID-19 за сутки

В Татарстане зарегистрировали 142 случая COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

Госпитализированы 27 человек, выписаны 198.

С начала пандемии в регионе заболели 187 043 жителя. Выздоровел 183 551 человек.

В целом в России за минувшие 24 часа выявили 7606 случаев коронавируса, передаёт «Утро.ру».

Ранее врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории кандидат медицинских наук Андрей Поздняков рассказал о последствиях постковидного синдрома.