В Татарстане зарегистрировали 142 случая COVID-19 за сутки
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Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на федеральный оперативный штаб.
Госпитализированы 27 человек, выписаны 198.
С начала пандемии в регионе заболели 187 043 жителя. Выздоровел 183 551 человек.
В целом в России за минувшие 24 часа выявили 7606 случаев коронавируса, передаёт «Утро.ру».
Ранее врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории кандидат медицинских наук Андрей Поздняков рассказал о последствиях постковидного синдрома.