В Удмуртии выявили 205 случаев COVID-19 за сутки

В Удмуртии выявили 205 случаев COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

Госпитализированы 25 человек, выздоровели 234.

В поликлиниках наблюдаются 2542 пациента, в ковид-центрах — 110 пациентов в состоянии средней тяжести, 13 в тяжёлом.

Также стало известно, что в Тюменской области с начала пандемии выполнили почти 4,9 млн исследований на коронавирус, передаёт «Тюменская область сегодня» со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

Тестирование проводится в лабораториях государственных медучреждений и частных клиниках.

Ранее врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории кандидат медицинских наук Андрей Поздняков рассказал о последствиях постковидного синдрома.