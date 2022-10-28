В Петербурге перед судом предстанут медсёстры, выдававшие фиктивные документы о вакцинации
- РИА Новости
Об этом сообщает neva.today со ссылкой на объединённую пресс-службу судов города.
По версии следствия, фигуранты с 1 июля по 28 октября 2021 года оформляли фальшивые сертификаты. Они выдали такие документы по меньшей мере четырём лицам.
«Материалы дела переданы судье, к производству пока не приняты. По ст. 237 УК РФ в Санкт-Петербурге это первое дело», — отметили в пресс-службе.
В настоящее время медсёстры находятся под подпиской о невыезде, передают «Невские новости».
Ранее сообщалось, что в Башкирии завели уголовные дела по факту мошенничества с «ковидными» выплатами.