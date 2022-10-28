Автоэксперт Солдунов назвал поломки, после которых стоит продать машину

Автоэксперт Валерий Солдунов назвал поломки, после которых стоит продать машину.

«Поломки, конечно, разные бывают, но вообще не рекомендовал бы использовать автомобиль, где однозначно нарушена геометрия кузова. Это говорит о том, что он побывал в какой-то неприятной аварии», — заявил он в беседе с Inforeactor.

По его словам, все детали в машине имеют ограниченный ресурс.

«Есть куча всяких экспертиз, где вам скажут, что у машины, например, неисправна рулевая или тормозная система, кузов сгнил или дно уже отваливается у машины. Куда её эксплуатировать? Да и техосмотр она не пройдёт. Это самые такие критические поломки, которые говорят о том, что этот автомобиль использовать больше нельзя», — пояснил Солдунов.

Он добавил, что машину можно объективно оценить и по внешнему виду.

Ранее автоэксперт, руководитель школы контраварийной подготовки Виктор Мартыненко в беседе с Nation News дал рекомендации по выбору подержанной машины.