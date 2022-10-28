Узнать больше

Автоэксперт Солдунов назвал поломки, после которых стоит продать машину

Короткая ссылка
Автоэксперт Валерий Солдунов назвал поломки, после которых стоит продать машину.
Автоэксперт Солдунов назвал поломки, после которых стоит продать машину
  • РИА Новости

«Поломки, конечно, разные бывают, но вообще не рекомендовал бы использовать автомобиль, где однозначно нарушена геометрия кузова. Это говорит о том, что он побывал в какой-то неприятной аварии», — заявил он в беседе с Inforeactor.

По его словам, все детали в машине имеют ограниченный ресурс.

«Есть куча всяких экспертиз, где вам скажут, что у машины, например, неисправна рулевая или тормозная система, кузов сгнил или дно уже отваливается у машины. Куда её эксплуатировать? Да и техосмотр она не пройдёт. Это самые такие критические поломки, которые говорят о том, что этот автомобиль использовать больше нельзя», — пояснил Солдунов.

Он добавил, что машину можно объективно оценить и по внешнему виду.

Ранее автоэксперт, руководитель школы контраварийной подготовки Виктор Мартыненко в беседе с Nation News дал рекомендации по выбору подержанной машины.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить