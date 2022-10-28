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Специалист Лосев рассказал, как привить детям любовь к спорту

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Эксперт в циклических видах спорта, топ-марафонец по плаванию Антон Лосев рассказал, как привить детям любовь к спорту.
Специалист Лосев рассказал, как привить детям любовь к спорту
  • Gettyimages.ru
  • © FatCamera

В беседе с Life.ru он отметил важность личного примера.

«Красивые и вдохновляющие слова о том, что надо ходить плавать или заниматься гимнастикой, не помогут, если сами папа и мама не ведут активный образ жизни. Занимайтесь спортом, проводите выходные в парках в летнее время, играйте в подвижные игры с детьми», — заявил эксперт.

По его словам, не менее важно поддерживать детей — хвалить за достижения и не ругать за неудачи. Кроме того, считает Лосев, нельзя навязывать тот или иной вид спорта.

Как добавил эксперт, свою роль играет и атмосфера в спортивных кружках.

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