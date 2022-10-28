Матвиенко процитировала Черчилля, говоря об уехавших из России гражданах

Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко процитировала приписываемое экс-премьеру Великобритании Уинстону Черчиллю высказывание, говоря об уехавших из России гражданах.

Об этом сообщило РИА Новости.

Она считает, что россияне, которые, находясь за рубежом, «поливают» своё Отечество, «пусть там и остаются, если им там хорошо».

«К ним, наверное, применимо высказывание Черчилля: «Надо иногда имитировать крушение корабля, чтобы крысы разбежались», — сказала Матвиенко.

При этом спикер Совфеда считает, что большинство россиян, уехавших из страны на фоне спецоперации на Украине, вернутся на родину.

Она напомнила, что любой гражданин России имеет законное право уехать из страны и беспрепятственно вернуться.

Ранее глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов выразил мнение, что уехавшие после 24 февраля из России граждане могут подпасть под закон о лицах, находящихся под иностранным влиянием, который вступит в силу с 1 декабря.