Узнать больше

Матвиенко процитировала Черчилля, говоря об уехавших из России гражданах

Короткая ссылка
Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко процитировала приписываемое экс-премьеру Великобритании Уинстону Черчиллю высказывание, говоря об уехавших из России гражданах.
Матвиенко процитировала Черчилля, говоря об уехавших из России гражданах
  • globallookpress.com
  • © Federation Council of Russia

Об этом сообщило РИА Новости.

Она считает, что россияне, которые, находясь за рубежом, «поливают» своё Отечество, «пусть там и остаются, если им там хорошо». 

«К ним, наверное, применимо высказывание Черчилля: «Надо иногда имитировать крушение корабля, чтобы крысы разбежались», — сказала Матвиенко.

При этом спикер Совфеда считает, что большинство россиян, уехавших из страны на фоне спецоперации на Украине, вернутся на родину.

Она напомнила, что любой гражданин России имеет законное право уехать из страны и беспрепятственно вернуться.

Ранее глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов выразил мнение, что уехавшие после 24 февраля из России граждане могут подпасть под закон о лицах, находящихся под иностранным влиянием, который вступит в силу с 1 декабря.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить