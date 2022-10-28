Объявлена программа форума «Арктика: настоящее и будущее»

Стала известна программа международного форума «Арктика: настоящее и будущее». Она включает 54 сессии по актуальным направлениям развития Арктической зоны.

Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на сайт мероприятия.

Форум состоится 8—9 декабря в Санкт-Петербурге. Ожидается участие более 400 спикеров.

Главная тема мероприятия — объединение усилий для обеспечения устойчивого будущего макрорегиона в период геополитических и экономических изменений в мире.

Как отметили в пресс-службе МОО «Ассоциация полярников», первое пленарное заседание посвятят госполитике в Арктической зоне России. На втором обсудят развитие человеческого капитала.