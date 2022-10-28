Объявлена программа форума «Арктика: настоящее и будущее»
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Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на сайт мероприятия.
Форум состоится 8—9 декабря в Санкт-Петербурге. Ожидается участие более 400 спикеров.
Главная тема мероприятия — объединение усилий для обеспечения устойчивого будущего макрорегиона в период геополитических и экономических изменений в мире.
Как отметили в пресс-службе МОО «Ассоциация полярников», первое пленарное заседание посвятят госполитике в Арктической зоне России. На втором обсудят развитие человеческого капитала.