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Объявлена программа форума «Арктика: настоящее и будущее»

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Стала известна программа международного форума «Арктика: настоящее и будущее». Она включает 54 сессии по актуальным направлениям развития Арктической зоны.
Объявлена программа форума «Арктика: настоящее и будущее»
  • Gettyimages.ru
  • © Per Breiehagen

Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на сайт мероприятия.

Форум состоится 8—9 декабря в Санкт-Петербурге. Ожидается участие более 400 спикеров.

Главная тема мероприятия — объединение усилий для обеспечения устойчивого будущего макрорегиона в период геополитических и экономических изменений в мире.

Как отметили в пресс-службе МОО «Ассоциация полярников», первое пленарное заседание посвятят госполитике в Арктической зоне России. На втором обсудят развитие человеческого капитала.

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