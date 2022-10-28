Патрушев разъяснил ситуацию со статьёй его помощника о религии на Украине

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев разъяснил ситуацию с высказыванием его помощника Алексея Павлова, опубликовавшего ранее статью, в которой содержались «ошибочные строки».

Статья Павлова, посвящённая религиозной ситуации на Украине, была опубликована в газете «Аргументы и Факты», в ней движение «Хабад-Любавич» было названо сектой.

«В опубликованной в еженедельнике «Аргументы и Факты» статье помощника секретаря Совета безопасности Российской Федерации А.А. Павлова содержались ошибочные строки о любавичских хасидах. Приношу свои извинения читателям издания», — приводит издание письмо Патрушева.

Он также подчеркнул, что трактовка отражает личную точку зрения Павлова и «ни в коем случае не является официальной позицией Совета безопасности Российской Федерации».

По его словам, с автором статьи «проведена соответствующая работа».

В своём материале Павлов выразил мнение, что на фоне проведения спецоперации на Украине проводятся мероприятия по её «десатанизации».