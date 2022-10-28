Патрушев разъяснил ситуацию со статьёй его помощника о религии на Украине
- РИА Новости
Статья Павлова, посвящённая религиозной ситуации на Украине, была опубликована в газете «Аргументы и Факты», в ней движение «Хабад-Любавич» было названо сектой.
«В опубликованной в еженедельнике «Аргументы и Факты» статье помощника секретаря Совета безопасности Российской Федерации А.А. Павлова содержались ошибочные строки о любавичских хасидах. Приношу свои извинения читателям издания», — приводит издание письмо Патрушева.
Он также подчеркнул, что трактовка отражает личную точку зрения Павлова и «ни в коем случае не является официальной позицией Совета безопасности Российской Федерации».
По его словам, с автором статьи «проведена соответствующая работа».
В своём материале Павлов выразил мнение, что на фоне проведения спецоперации на Украине проводятся мероприятия по её «десатанизации».