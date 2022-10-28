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В Чувашии стартовала региональная серия презентаций сборника RT «Поэzия русского лета» и мероприятий ZOV

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В четверг, 27 октября, стартовала региональная серия презентаций сборника RT «Поэzия русского лета» и поэтических мероприятий ZOV. Республика Чувашия стала первым регионом, который принял эстафету этих мероприятий.
В Чувашии стартовала региональная серия презентаций сборника RT «Поэzия русского лета» и мероприятий ZOV
  • © RT

Открыл мероприятие в Чебоксарах глава Чувашской Республики Олег Николаев.

В мероприятии также принял участие сопредседатель партии «Справедливая Россия — За Правду» писатель Захар Прилепин. Сборник военной поэзии в Чебоксарах презентовала заместитель главного редактора RT Анна Белкина.

В рамках поэтического вечера свои произведения прочитали поэты Анна Ревякина, Ольга Старушко и Дмитрий Молдавский, а также выступили с музыкальным произведением скрипач Пётр Лундстрем и пианистка Валентина Лисица.

По итогам мероприятия 250 экземпляров сборника стихов «Поэzия русского лета» отправились в муниципальные библиотеки Чувашии, где они будут доступны для всех жителей республики уже в ближайшее время.

5 октября главный редактор RT Маргарита Симоньян на поэтическом вечере ZOV, посвящённом спецоперации на Украине, презентовала сборник стихов «Поэzия русского лета», изданный коллективом телеканала RT.

Сборник объединяет произведения военной тематики.

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