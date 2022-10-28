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Глава Заксобрания Петербурга: мобилизация в городе может завершиться 30 октября

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Глава Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский в эфире радио «Комсомольская правда» заявил, что мобилизация в городе может закончиться до конца текущей недели.
Глава Заксобрания Петербурга: мобилизация в городе может завершиться 30 октября
  • РИА Новости

«По моим данным мобилизацию закончат до воскресенья», — цитирует его kp.ru.

Ранее глава Камчатского края Владимир Солодов сообщил, что в регионе в полном объёме выполнено мобилизационное задание.

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