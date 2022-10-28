Глава Заксобрания Петербурга: мобилизация в городе может завершиться 30 октября

Глава Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский в эфире радио «Комсомольская правда» заявил, что мобилизация в городе может закончиться до конца текущей недели.

РИА Новости

«По моим данным мобилизацию закончат до воскресенья», — цитирует его kp.ru. Ранее глава Камчатского края Владимир Солодов сообщил, что в регионе в полном объёме выполнено мобилизационное задание.