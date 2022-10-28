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Попова заявила о планах стран СНГ по «санитарному щиту» для борьбы с биоугрозами в регионе

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о планах стран СНГ создать «санитарный щит» для борьбы с биологическими угрозами в регионе.
Попова заявила о планах стран СНГ по «санитарному щиту» для борьбы с биоугрозами в регионе
  • РИА Новости
  • © Пресс-служба Совета Федерации РФ

Как пишут РИА Новости, соответствующее соглашение было подписано на заседании совета глав правительств СНГ в Астане.

Попова отметила, что такое соглашение будет способствовать формированию «мощного общего санитарного щита», формированию в Содружестве системы единого мониторинга предупреждения и реагирования на чрезвычайные ситуации санитарно-эпидемиологического характера.

Ранее Попова заявила, что проект «Санитарный щит» будет продлён в России до 2030 года.

Отмечается, что «Санитарный щит» является системой противодействия инфекциям, которая помогает защитить здоровье человека от возможных инфекционных угроз.

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