Узнать больше

Роспатент: бывший KFC в России регистрирует логотип с курицей и бренд Rostic's

Короткая ссылка
Бывшее подразделение KFC в России подало заявку в Роспатент на регистрацию нового логотипа с курицей, а также брендов Rostic's и «Ростмастер».
Роспатент: бывший KFC в России регистрирует логотип с курицей и бренд Rostic's
  • Gettyimages.ru
  • © SOPA Images

Об этом сообщили РИА Новости в Роспатенте.

«Заявки на регистрацию товарного знака на имя ООО «ЯМ! Ресторантс Интернэшнл Раша СиАй Эс» в настоящее время находятся на стадии формальной экспертизы», — уточнили в Роспатенте.

Ранее стало известно, что компания Yum! Brands, которой принадлежит KFC, заключила договор с локальным оператором KFC в России — компанией «Смарт Сервис» о продаже своих российских активов.

Согласно договору, российский оператор должен будет провести ребрендинг ресторанов, а также сохранить все рабочие места.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить