Роспатент: бывший KFC в России регистрирует логотип с курицей и бренд Rostic's

Бывшее подразделение KFC в России подало заявку в Роспатент на регистрацию нового логотипа с курицей, а также брендов Rostic's и «Ростмастер».

Об этом сообщили РИА Новости в Роспатенте.

«Заявки на регистрацию товарного знака на имя ООО «ЯМ! Ресторантс Интернэшнл Раша СиАй Эс» в настоящее время находятся на стадии формальной экспертизы», — уточнили в Роспатенте.

Ранее стало известно, что компания Yum! Brands, которой принадлежит KFC, заключила договор с локальным оператором KFC в России — компанией «Смарт Сервис» о продаже своих российских активов.

Согласно договору, российский оператор должен будет провести ребрендинг ресторанов, а также сохранить все рабочие места.