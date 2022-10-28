Роспатент: бывший KFC в России регистрирует логотип с курицей и бренд Rostic's
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Об этом сообщили РИА Новости в Роспатенте.
«Заявки на регистрацию товарного знака на имя ООО «ЯМ! Ресторантс Интернэшнл Раша СиАй Эс» в настоящее время находятся на стадии формальной экспертизы», — уточнили в Роспатенте.
Ранее стало известно, что компания Yum! Brands, которой принадлежит KFC, заключила договор с локальным оператором KFC в России — компанией «Смарт Сервис» о продаже своих российских активов.
Согласно договору, российский оператор должен будет провести ребрендинг ресторанов, а также сохранить все рабочие места.