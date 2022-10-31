Мобилизованные оформили у нотариусов по льготе более 140 тысяч документов
- РИА Новости
В ФНП отметили, что призванные на военную службу по мобилизации граждане продолжают получать помощь нотариуса на льготных условиях — без оплаты услуг правового и технического характера.
С 27 сентября по 22 октября мобилизованные граждане, воспользовавшиеся льготным режимом, суммарно сэкономили свыше 205 млн рублей и получили более 140 тыс. нотариальных действий.
«89% всего объёма льготных нотариальных действий для мобилизованных за этот период составили доверенности, 8% пришлось на волеизъявления (согласия на сделки, согласия на выезд ребёнка за рубеж и др.). Ещё 3% составили завещания», — рассказали в ФНП.
Ранее в России предложили сделать бесплатным проезд для членов семей мобилизованных.