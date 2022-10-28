Шахта «Юбилейная» в Кемеровской области приостановила добычу после пожара

Шахта «Юбилейная» в Кемеровской области приостановила добычу угля после пожара. Об этом сообщает Министерство угольной промышленности Кузбасса.

«На шахте «Юбилейная», где сегодня в 02:15 (22:15 мск) произошло возгорание, добыча угля временно приостановлена, работает комиссия», — приводит сообщение РИА Новости. Возгорание на шахте ликвидировала вспомогательная горноспасательная команда. В результате инцидента никто не пострадал. Ранее в пресс-службе компании «Норникель» заявили, что технический персонал был эвакуирован из-за возгорания в Норильске на шахте «Ангидрит» ООО «Норильский обеспечивающий комплекс».