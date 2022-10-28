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Шахта «Юбилейная» в Кемеровской области приостановила добычу после пожара

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Шахта «Юбилейная» в Кемеровской области приостановила добычу угля после пожара. Об этом сообщает Министерство угольной промышленности Кузбасса.

«На шахте «Юбилейная», где сегодня в 02:15 (22:15 мск) произошло возгорание, добыча угля временно приостановлена, работает комиссия», — приводит сообщение РИА Новости.

Возгорание на шахте ликвидировала вспомогательная горноспасательная команда.

В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее в пресс-службе компании «Норникель» заявили, что технический персонал был эвакуирован из-за возгорания в Норильске на шахте «Ангидрит» ООО «Норильский обеспечивающий комплекс».

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