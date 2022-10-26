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В Норильске из-за возгорания на подстанции эвакуировали горняков из шахты

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В пресс-службе компании «Норникель» заявили, что технический персонал был эвакуирован из-за возгорания в Норильске на шахте «Ангидрит» ООО «Норильский обеспечивающий комплекс».
В Норильске из-за возгорания на подстанции эвакуировали горняков из шахты
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

«26 октября в шахте «Ангидрит» ООО «Норильский обеспечивающий комплекс» произошло возгорание подстанции. Весь технологический персонал оперативно эвакуирован, пострадавших нет. На месте работает отряд ВГСЧ. На выполнении производственной программы данный инцидент не отразится», — заявили в компании.

Ранее сообщалось, что два человека пострадали при обвале на руднике «Молодёжный» в Хабаровском крае.

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