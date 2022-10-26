В Норильске из-за возгорания на подстанции эвакуировали горняков из шахты
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
«26 октября в шахте «Ангидрит» ООО «Норильский обеспечивающий комплекс» произошло возгорание подстанции. Весь технологический персонал оперативно эвакуирован, пострадавших нет. На месте работает отряд ВГСЧ. На выполнении производственной программы данный инцидент не отразится», — заявили в компании.
Ранее сообщалось, что два человека пострадали при обвале на руднике «Молодёжный» в Хабаровском крае.