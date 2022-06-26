Два человека пострадали при обвале на руднике Молодёжный в Хабаровском крае

Двое рабочих пострадали в результате обвала на руднике по добыче олова Молодёжный в Хабаровском крае.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное ГУ МЧС.

«В шахте по добыче олова в Солнечном муниципальном районе произошёл небольшой обвал, два человека там оказались. Их уже извлекли, доставляют на поверхность, пострадавших заберёт карета скорой помощи. Их жизни ничто не угрожает. По предварительным данным, у одного перелом руки, у второго — ноги», — сообщили в ведомстве.

Уточняется, что происшествие не повлияло на работу шахты, она работает в штатном режиме.

Ранее прокуратура Красноярского края организовала проверку в связи с пожаром на руднике Комсомольский в Норильске.