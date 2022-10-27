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Врач Шалягин: у 20% переболевших COVID-19 в Подмосковье диагностируют постковидный синдром

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Главный внештатный специалист по медицинской профилактике Министерства здравоохранения Московской области Юрий Шалягин заявил, что у 20% переболевших COVID-19 в регионе диагностируют постковидный синдром.
Врач Шалягин: у 20% переболевших COVID-19 в Подмосковье диагностируют постковидный синдром
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«Постковидный синдром — это группа осложнений после перенесённой коронавирусной инфекции. Мы выявляем его не менее чем у 20% переболевших COVID-19. Стараемся работать с этими осложнениями в ходе профилактических осмотров: направляем пациентов для дальнейшего наблюдения к терапевту, кардиологу или неврологу», — заявил он в беседе с «Радио 1».

По его словам, это могут быть фиброзные изменения в лёгких, также наблюдаются когнитивные нарушения.

Тем временем в Краснодарском крае закупили аппараты искусственной вентиляции лёгких в рамках программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение», передаёт сайт «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.

В регионе работает десять региональных сосудистых центров и восемь первичных сосудистых отделений.

Ранее врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории кандидат медицинских наук Андрей Поздняков рассказал о последствиях постковидного синдрома.

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