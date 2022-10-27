Путин заявил, что в России нет необходимости проводить национализацию

Необходимости проводить национализацию в России нет, власти исходят из рыночных принципов. Об этом сообщил российский лидер Владимир Путин.

«Люди коммунистических убеждений считают, что нужно в основном всё опять национализировать, всё огосударствлять», — заявил он на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Путин отметил, что эффективность данного шага сложно просчитать.

«У нас нет необходимости никакой (вводить национализацию. — RT). Мы исходим из того, что нужно использовать наиболее эффективные инструменты развития страны, рыночные принципы», — подчеркнул он.

В апреле спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что речи о национализации имущества иностранных компаний, покинувших российский рынок, не идёт.