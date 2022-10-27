Коротченко заявил, что ответом России на гиперзвуковые ракеты США станет С-500

Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко заявил, что ответом России на гиперзвуковые ракеты США станет новейшая система ПВО С-500. Об этом сообщило РИА Новости.

Он считает, что в России необходимо исходить из того, что в течение трёх-пяти лет американские войска будут располагать гиперзвуковое оружие.

При этом Коротченко считает, что Москва к этому времени должна будет увеличить число систем С-500, способных поражать в том числе гиперзвуковые ракеты.

Ранее сообщалось, что Пентагон успешно завершил испытания компонентов гиперзвукового оружия в Вирджинии в рамках разработки нового класса оружия.