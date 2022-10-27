Узнать больше

Коротченко заявил, что ответом России на гиперзвуковые ракеты США станет С-500

Короткая ссылка
Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко заявил, что ответом России на гиперзвуковые ракеты США станет новейшая система ПВО С-500. Об этом сообщило РИА Новости.
Коротченко заявил, что ответом России на гиперзвуковые ракеты США станет С-500
  • РИА Новости
  • © Пресс-служба Минобороны РФ

Он считает, что в России необходимо исходить из того, что в течение трёх-пяти лет американские войска будут располагать гиперзвуковое оружие.

При этом Коротченко считает, что Москва к этому времени должна будет увеличить число систем С-500, способных поражать в том числе гиперзвуковые ракеты.

Ранее сообщалось, что Пентагон успешно завершил испытания компонентов гиперзвукового оружия в Вирджинии в рамках разработки нового класса оружия.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить