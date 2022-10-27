В Татарстане зафиксировали 142 случая COVID-19 за сутки

В Татарстане зафиксировали 142 случая COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

Общее число заболевших в регионе достигло 186 901. Выздоровели 183 353 человека, в том числе 264 за минувшие 24 часа.

В целом в России выявили 7849 случаев коронавируса за сутки, передаёт «Утро.ру».

Ранее врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории кандидат медицинских наук Андрей Поздняков рассказал о последствиях постковидного синдрома.