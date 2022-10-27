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В Иркутской области подтвердили 110 случаев COVID-19 за сутки

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В Иркутской области подтвердили 110 случаев COVID-19 за последние сутки.
В Иркутской области подтвердили 110 случаев COVID-19 за сутки
  • Gettyimages.ru
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Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональный Роспотребнадзор.

С начала пандемии в регионе заболели 349,7 тыс. жителей. Выздоровели 342,8 тыс. человек.

Тем временем назальная вакцина от коронавируса стала доступна для жителей Москвы, передаёт ФАН. Как заявила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова, препарат уже поступил в медучреждения.

Ранее врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории кандидат медицинских наук Андрей Поздняков рассказал о последствиях постковидного синдрома.

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