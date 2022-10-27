Узнать больше

В Севастополе зарегистрировали 21 случай COVID-19 за сутки

Короткая ссылка
В Севастополе зарегистрировали 21 случай COVID-19 за последние сутки.
В Севастополе зарегистрировали 21 случай COVID-19 за сутки
  • Gettyimages.ru
  • © vitapix

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на Департамент здравоохранения.

«За последние сутки в ковидные стационары Севастополя были госпитализированы десять человек. Выписаны четыре пациента. На данный момент в больницах находится 81 пациент, из них 76 — с подтверждённым COVID-19», — отмечается в сообщении.

С начала пандемии в городе заболели 95 719 человек, передаёт ИА SevastopolMedia.

Прививку от коронавируса сделали 355 554 жителя, оба компонента вакцины получили 322 538.

Ранее врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории, кандидат медицинских наук Андрей Поздняков рассказал о последствиях постковидного синдрома.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить