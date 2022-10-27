В Севастополе зарегистрировали 21 случай COVID-19 за сутки

В Севастополе зарегистрировали 21 случай COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на Департамент здравоохранения.

«За последние сутки в ковидные стационары Севастополя были госпитализированы десять человек. Выписаны четыре пациента. На данный момент в больницах находится 81 пациент, из них 76 — с подтверждённым COVID-19», — отмечается в сообщении.

С начала пандемии в городе заболели 95 719 человек, передаёт ИА SevastopolMedia.

Прививку от коронавируса сделали 355 554 жителя, оба компонента вакцины получили 322 538.

Ранее врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории, кандидат медицинских наук Андрей Поздняков рассказал о последствиях постковидного синдрома.