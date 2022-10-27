В Удмуртии выявили 174 случая COVID-19 за сутки

В Удмуртии выявили 174 случая COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

Выздоровел 321 человек, госпитализированы 27.

В поликлиниках наблюдаются 2614 пациентов, в ковид-центрах — 119 пациентов в состоянии средней тяжести, 13 — в тяжёлом.

В Ижевске тем временем вновь заработали выездные пункты вакцинации от коронавируса, передаёт izhlife.ru со ссылкой на пресс-службу городской администрации. Сделать прививку можно на территории ТЦ и ТРЦ. При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС.

Ранее врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории, кандидат медицинских наук Андрей Поздняков рассказал о последствиях постковидного синдрома.