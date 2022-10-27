Бывший вице-мэр Ставрополя получил 12,5 года по делу об организации убийства двух человек
- РИА Новости
Об этом сообщает прокуратура Ставропольского края.
По данным ведомства, ещё в декабре 2004 года бывший чиновник задумал организовать убийство двух мужчин, которых он считал причастными к покушению на его жизнь, совершённому двумя месяцами ранее.
К выполнению этого задания он привлёк сотрудника правоохранительных органов, который отвёз жертв на территорию пивоваренного завода в Пятигорске, где находились исполнители убийства.