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Бывший вице-мэр Ставрополя получил 12,5 года по делу об организации убийства двух человек

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Суд приговорил к 12,5 года лишения свободы бывшего вице-мэра Ставрополя Андрея Уткина, признанного виновным в организации убийства двух человек.
Бывший вице-мэр Ставрополя получил 12,5 года по делу об организации убийства двух человек
  • РИА Новости

Об этом сообщает прокуратура Ставропольского края.

По данным ведомства, ещё в декабре 2004 года бывший чиновник задумал организовать убийство двух мужчин, которых он считал причастными к покушению на его жизнь, совершённому двумя месяцами ранее.

К выполнению этого задания он привлёк сотрудника правоохранительных органов, который отвёз жертв на территорию пивоваренного завода в Пятигорске, где находились исполнители убийства.

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