Экс-мэра Петропавловска-Камчатского приговорили к ещё 8,5 годам колонии за взятки
Об этом сообщили в следственном управлении СК России по Камчатскому краю.
«Приговором суда фигуранту уголовного дела назначено наказание с учетом ранее не отбытой части наказания за иные преступления в виде восьми лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима», — говорится в сообщении.
Кроме того, Иваненко обязали выплатить штраф в размере 8 млн рублей и лишили права занимать определённые должности в течение семи лет.
По данным следствия, в 2018 году Иваненко получил от предпринимателя 2 млн рублей за покровительство при благоустройстве парка на Никольской сопке в центре Петропавловска-Камчатского.
Виталий Иваненко был задержан по подозрению в получении взятки в декабре 2019 года.