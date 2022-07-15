Экс-мэра Петропавловска-Камчатского приговорили к ещё 8,5 годам колонии за взятки

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Суд признал бывшего главу Петропавловска-Камчатского Виталия Иваненко виновным в получении взятки на сумму 2 млн рублей и приговорил его к ещё восьми годам и шести месяцам колонии строгого режима.

Об этом сообщили в следственном управлении СК России по Камчатскому краю.

«Приговором суда фигуранту уголовного дела назначено наказание с учетом ранее не отбытой части наказания за иные преступления в виде восьми лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима», — говорится в сообщении.

Кроме того, Иваненко обязали выплатить штраф в размере 8 млн рублей и лишили права занимать определённые должности в течение семи лет.

По данным следствия, в 2018 году Иваненко получил от предпринимателя 2 млн рублей за покровительство при благоустройстве парка на Никольской сопке в центре Петропавловска-Камчатского.

Виталий Иваненко был задержан по подозрению в получении взятки в декабре 2019 года.

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