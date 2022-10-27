В Севастополе планируют усилить защиту объектов критической инфраструктуры

Защиту объектов критической инфраструктуры Севастополя планируют усилить. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Ранее стало известно, что в ночь на 27 октября в районе Балаклавской ТЭС сбили беспилотник, он не достиг цели и серьёзного ущерба удалось избежать.

«Мы планируем дополнительные средства с усилением физической защиты на объектах критической инфраструктуры», — приводит РИА Новости слова Развожаева.

К ним относятся объекты электро-, тепло- и водоснабжения.

«Физическая защита предполагает усиленную защиту от терактов, она и будет усилена», — добавил глава города.

21 октября глава крымского парламента Владимир Константинов сообщил, что меры безопасности в Крыму усилены на административной границе с Херсонской областью.