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Генпрокурор России потребовал изменить подходы к борьбе с коррупцией в ЖКХ

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Генеральный прокурор России Игорь Краснов потребовал изменить подходы к борьбе с нарушениями и коррупцией в сфере ЖКХ.
Генпрокурор России потребовал изменить подходы к борьбе с коррупцией в ЖКХ
  • РИА Новости

Как указали в пресс-службе надзорного ведомства, об этом он заявил на прошедшем под его председательством заседании коллегии Генпрокуратуры на тему «О состоянии законности и практике прокурорского надзора за исполнением законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства».

«Ситуация требует принципиально иных подходов к организации прокурорского надзора, основанных на глубоком анализе причин сохранения системных проблем, видении путей их решения, повышении спроса с должностных лиц, ответственных за надлежащее функционирование отрасли», — цитирует его ТАСС.

Краснов подчеркнул, что на развитие и модернизацию ЖКХ государством направляется колоссальный объём ассигнований.

«За полтора года по материалам прокуроров возбуждено более 2 тыс. уголовных дел, в том числе коррупционной направленности», — отметил он.

Ранее директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил создать единый расчётный сервис за коммунальные услуги в странах ЕАЭС.

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