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Доля студий на рынке массовых новостроек в Москве превысила 30%

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В сентябре 2022 года в московских новостройках эконом- и комфорт-класса застройщики продавали 6,8 тыс. студий, что составило 30% от общего количества отдельных помещений.
Доля студий на рынке массовых новостроек в Москве превысила 30%
  • Gettyimages.ru
  • © Catherine Delahaye

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на аналитиков «Метриум».

По данным специалистов, в сентябре столичные застройщики продавали 22,7 тыс. квартир и апартаментов в массовых новостройках. За год предложение такого жилья выросло на 32%.

«Студии стали востребованным продуктом среди тех потенциальных покупателей, которых раньше на рынке новостроек не было», — заявил генеральный директор девелоперской компании «СМУ-6 Инвестиции» Алексей Перлин.

Также стало известно, что число предложений на московском рынке аренды недвижимости выросло на 15%, спрос сократился на 20%, передаёт newizv.ru со ссылкой на «Инком-Недвижимость».

Почти каждый второй наймодатель соглашается разместить семьи с детьми и животными, а 40% готовы разбить сумму страхового депозита, чтобы снизить нагрузку на квартиросъёмщика.

Ранее владелец строительной компании «Дом Лазовского» Максим Лазовский рассказал, что загородные дома подешевели в России в среднем на 5%.

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