Эксперт Лазовский рассказал о трендах рынка загородной недвижимости в России

Владелец строительной компании «Дом Лазовского» Максим Лазовский рассказал, что загородные дома подешевели в России в среднем на 5%.

«Если весной дом стандартного класса без участка (два этажа) можно было купить за 15 млн рублей, сейчас он стоит 14 млн рублей. Спрос обвалился почти до нуля, на 80% минимум. И ничего лучшего в ноябре мы ожидать не можем, ведь строительство ИЖС в большей степени подвержено сезонности», — отметил Лазовский в беседе с Life.ru.

Эксперт добавил, что дешёвые варианты ИЖС стоит искать во вторичном сегменте, среди тех лотов, которые продают потенциальные эмигранты. Здесь можно ожидать существенных (до 30%) скидок, резюмировал он.

Ранее НСН сообщала, что с начала программы реновации более 66 тыс. москвичей переехали в новое жильё.