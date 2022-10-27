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Власти Москвы упростили процедуру назначения пособий молодым семьям мобилизованных

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Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, согласно которому упрощается процедура назначения детских пособий и пособий молодым семьям мобилизованных в российской столице.
Власти Москвы упростили процедуру назначения пособий молодым семьям мобилизованных

Об этом информирует «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу мэра и правительства Москвы. 

Отмечается, что в период, когда родитель проходит военную службу, эти выплаты будут назначаться без оценки уровня имущественной обеспеченности семьи, без учёта доходов семьи, без оценки сумм денежных средств, которые поступили на банковские счета членов семьи.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин на координационном совете по обеспечению потребностей российских войск заявил, что необходимо оказать социальную поддержку семьям мобилизованных граждан.

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