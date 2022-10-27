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Психолог Грабарь рассказал, как подготовить организм к холодам

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Бизнес-психолог, системный организационный консультант, член экспертного совета кафедры «Трансперсональная психология» Академии социальных технологий Эдуард Грабарь рассказал, как подготовить организм к холодам.
Психолог Грабарь рассказал, как подготовить организм к холодам
  • Gettyimages.ru
  • © Tim Robberts

В беседе с сайтом «Аргументы и Факты» он посоветовал пройти курс массажа.

Ещё одна рекомендация — больше гулять на свежем воздухе и выполнять дыхательные упражнения.

«Спите не менее семи часов и старайтесь заснуть до полуночи. Наш организм и мозг как его часть усиливают процессы восстановления во сне. Семи-восьмичасовой сон сделает для вашего иммунитета больше, чем самые дорогие витаминные комплексы», — добавил Грабарь.

Ранее терапевт, член Российского общества сомнологов София Черкасова в беседе с НСН рассказала, как перестроиться на режим жаворонков.

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