В Госдуме прокомментировали ситуацию с утилизацией медицинских отходов

Председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров рассказал, как сделать процедуру захоронения медицинских отходов прозрачной и безопасной и какие законодательные шаги предпринимаются в этом направлении.

«Дело в том, что вывозом медицинских отходов сегодня могут заниматься не только компании регионального оператора по вывозу ТКО, но и какие угодно подрядчики, которые на конкурсе предложат более низкую цену. Они заключают договор с руководством больницы, после приходит транспорт, загружается, и отходы исчезают в неизвестном направлении. Чаще всего их везут на те же полигоны ТКО», — отметил Майоров в интервью «Парламентской газете».

Но захоранивать такие отходы вместе с бытовым мусором категорически нельзя, это крайне опасно, подчеркнул он.

«В правительстве настаивают, что подрядчиком по вывозу медотходов должен стать отдельный специализированный оператор. Мы в своём варианте документа предполагали, что после того, как отходы будут обеззаражены на территории больницы, их вывоз могли бы осуществлять операторы по вывозу ТКО. Это удешевляет процесс», — прокомментировал Майоров.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области, первом из всех регионов России, внедрят систему обращения с медицинскими отходами.