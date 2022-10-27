Собянин пригрозил отстранить ПИК от строительства в Москве из-за срыва сроков

Мэр Москвы Сергей Собянин пригрозил отстранить ПИК от строительства в столице в случае, если школа на Люблинской улице не будет возведена в срок.

Об этом сообщает РИА Новости.

«График — выполнять. У вас уже 200 тыс. кв. м сдано жилья, при этом детский сад до сих пор не работает, школа не введена... Если такая практика будет и дальше продолжаться, вы строить в Москве не будете, понятно?» — заявил Собянин во время осмотра строящейся школы в составе жилого комплекса «Люблинский парк».

Он отметил, что школы и детсады особенно востребованы жителями новостроек, где развёрнуто масштабное строительство.

Ранее стало известно, что градостроительно-земельная комиссия Москвы выделит инвесторам в аренду 21 земельный участок площадью свыше 147 га под возведение новых производств.

Как сообщала НСН, на площадке «Алабушево» особой экономической зоны «Технополис Москва» появится 17 высокотехнологичных предприятий.