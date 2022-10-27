Узнать больше

Собянин пригрозил отстранить ПИК от строительства в Москве из-за срыва сроков

Короткая ссылка
Мэр Москвы Сергей Собянин пригрозил отстранить ПИК от строительства в столице в случае, если школа на Люблинской улице не будет возведена в срок.
Собянин пригрозил отстранить ПИК от строительства в Москве из-за срыва сроков
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Об этом сообщает РИА Новости.

«График — выполнять. У вас уже 200 тыс. кв. м сдано жилья, при этом детский сад до сих пор не работает, школа не введена... Если такая практика будет и дальше продолжаться, вы строить в Москве не будете, понятно?» — заявил Собянин во время осмотра строящейся школы в составе жилого комплекса «Люблинский парк».

Он отметил, что школы и детсады особенно востребованы жителями новостроек, где развёрнуто масштабное строительство.

Ранее стало известно, что градостроительно-земельная комиссия Москвы выделит инвесторам в аренду 21 земельный участок площадью свыше 147 га под возведение новых производств.

Как сообщала НСН, на площадке «Алабушево» особой экономической зоны «Технополис Москва» появится 17 высокотехнологичных предприятий.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить