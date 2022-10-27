В Москве выделят 21 участок под создание новых промышленных производств
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Об этом сообщает ИА REGNUM.
На этих участках создадут предприятия лёгкой, пищевой, строительной, фармацевтической и автомобильной промышленности. Объём инвестиций составит около 70 млрд рублей.
Благодаря инициативе в столице появятся более 15 тыс. рабочих мест. Отмечается, что инвесторы возведут на участках более 1 млн кв. м недвижимости.
Ранее НСН сообщила, что на площадке «Алабушево» особой экономической зоны «Технополис Москва» появится 17 высокотехнологичных предприятий.